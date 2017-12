@|Días pasados, leí en la página editorial de El País, un artículo del Dr. Javier García a propósito de las próximas elecciones municipales, diciendo que era partidario de que en las próximas elecciones estuviera presente nuevamente el Partido de la Concertación para la ciudad de Montevideo, para poder sacar de la Intendencia al Frente Amplio (nefasto para Montevideo, en mi opinión).



No estoy de acuerdo en este momento ni estuve cuando se creó el Partido de la Concertación sólo para Montevideo, creí y creo que debió haber sido para toda la República.



En las elecciones municipales pasadas, el Frente obtuvo 4 Intendencias, que si hubiera estado la Concertación a nivel nacional, no las hubiera ganado, me refiero a los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro y Rocha. Analizando las votaciones de los distintos partidos (Blanco, Colorado e Independiente) y por el otro lado el Frente.



En Salto, la Intendencia era del Partido Colorado, el Frente la ganó por 1353 votos (40.048), la suma de lo que hubiera sido de los integrantes de la Concertación 4645 votos más que el Frente (PC 38.695 - PN 5.689 - PI 309); y la Intendencia no hubiera sido del Frente.



En Paysandú, Intendencia del P. Nacional; el Frente la ganó por 1704 votos (34.715); La Concertación hubiera tenido 2243 votos (PN 33011- PC 3947); la Intendencia no hubiera sido del Frente.



En Río Negro, también Intendencia del P. Nacional. El Frente ganó por 458 votos (16.176), los votos de La Concertación 3400 más que el Frente (PN 16. 034 - PC 3262 - PI 280). Tampoco la Intendencia hubiera sido del Frente.

Por último, el departamento de Rocha, la Intendencia la retiene el Frente con 23.041 votos; la Concertación hubiera tenido 485 votos más (23.526) PN 21.168 - PC 1689 PI 669; por lo que esta Intendencia hubiera correspondido a la Concertación.



En mi opinión, para las próximas elecciones tendría que haber un solo partido que incluya a todos los partidos demócratas que integran la oposición, para poder sacar este desgobierno que gobierna sólo para su partido y no para todos los uruguayos, como debe ser un gobierno nacional sin exclusiones.