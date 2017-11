Parque Ruinas del Plata II

@| He leído con sumo interés y compartiendo el sentimiento de un lector que escribe sobre el ex Parque del Plata, actual Parque Ruinas del Plata. El año pasado, el 20 de setiembre de 2016 escribí a la Intendencia de Canelones, el 14 de noviembre de 2016 y el 24 de agosto nuevamente escribí, pero ha sido una pérdida de tiempo, nadie hace nada…



Agregando a lo comentado por el vecino el día sábado, les adjunto copia de parte de los mails enviados a la Intendencia de Canelones.



Mail 1- La calle 15 se ha convertido en un arroyo maloliente, intransitable por culpa de ANTEL y vecinos que descargan continuamente agua a la calle. Esta situación además de hacer la calle intransitable la convierten en un foco de infecciones, mosquitos y malos olores. Esto no es nuevo y supongo que ustedes la conocen, pero no han hecho nada por solucionarla.

Puntualmente cumplo mis obligaciones con la IMC, pero ustedes no cumplen con las suyas.



Mail 2 -Como verán, ya hace años que han prometido solucionar el problema de ANTEL Parque del Plata, (mandaremos una inspección… contestaremos, etc .) el problema sigue y ahora los señores de Antel, como se ahogan en su propia agua han colocado un dique de escombros tierra y pasto en la esquina (15 y B) para evitar que su propia agua les inunde la entrada, desviando el agua hacia la 15. Como ven, ellos lo que hacen es perjudicar a los vecinos que vivimos todo el año y pagamos nuestros tributos, además de contribuir a destruir las calles. No quiero que este tema pase a la prensa, donde se vea su falta de respuestas, su falta de soluciones y su falta de interés ya que espero obliguen de alguna manera a Antel a interrumpir su continuo flujo de agua a la calle y puedan reparar la calle 15, la cual es un monumento al pozo.



Desde ya gracias, esperando una respuesta humana y lógica y no automática y fría, además de una solución a nuestros problemas, saluda atentamente.



Mail 3 - Hola Viviana, buenos días, que novedades hay con respecto “al arroyo” que tenemos por calle?



Espero que alguien de la Intendencia se acuerde de nosotros y solucionen los problemas. Por ejemplo: Rambla intransitable por que las dunas la han cortado hace meses… (bueno han colocado un cono). Pérdida de más de 1 kilómetro de playa por desvió del arroyo Solís chico, calles intransitables por los pozos, luces que no funcionan, etc.