Un paro insólito

Conflicto en el fútbol



@| La herramienta del paro, asociada al ejercicio de la huelga, es claramente un derecho inviolable de todos los trabajadores en defensa de sus intereses frente a quienes los emplean.



Ahora lo de “más unidos que nunca..” ¿es un paro…? Claramente que no… Es una insólita detención de actividades contra ellos mismos… O mejor contra la agremiación mutuo-sindical que integran y que los agrupa…

¿Y nosotros los hinchas qué? Cuando el campeonato clausura se encamina a la recta de su culminación y se perfila como apasionante, por diferencias entre ellos a los jugadores no se les ocurre otra cosa que dejar de trabajar. No presentarse a los encuentros deportivos programados incumpliendo con sus contraídas obligaciones laborales.



Una falta de respeto total hacia aquellos que fin de semana a fin de semana concurrimos a las canchas, restándole muchas veces a la familia programas conjuntos que quedan de lado por esa pasión que sentimos una proporción muy grande de los uruguayos…



Si los obreros de la construcción colectivamente se enojasen con el SUNCA y el Oscar Andrade y los suyos no estuvieran dispuestos a abandonar el timón de la nave, ¿que harían..? ¿Dejarían de trabajar para no llevar el jornal a su casa o se borrarían del sindicato que consideran que no los representa…? Claramente que el primero no sería el camino sino que la hoja de ruta sería la desafiliación y crear un nuevo sindicato que los cobije y defienda. Eso sería lo que corresponde.



Del lado dirigencial es sorprendente algunos anuncios. Calificados Presidentes manifiestan que no efectivizarán descuentos ni sanciones como medida solidaria con sus jugadores. Estamos todos confundidos. Es como si el empleado de una panadería fuera todos los días a su trabajo, pero por no estar conforme con su sindicato cuando entran los clientes al comercio se negara a venderle pan y bizcochos. ¿El dueño de la panadería se mostraría igual de solidario?



Lo de Saravia and company es como otro capítulo… Bueno la Asamblea se la damos pero aunque el organismo soberano determine que nos tenemos que irnos no nos movemos porque el Estatuto no establece de manera expresa que eso deba de acontecer… Mucho peor que la postura de Maduro en Venezuela porque por lo menos, aunque no se comprenda, existe un porcentaje importante de venezolanos que aunque desde acá no se entienda continúan apoyándolo.



En fin y lo de los parlamentarios resulta otro eslabón insólito de esta situación. Durante meses la refinería de ANCAP estuvo parada ocasionándole pérdidas millonarias al país y nadie se movió para buscarle una salida. Ahora se produce un paro del fútbol y lo disputados y hasta el propio Mujica asumen protagonismo, buscando la forma de solucionar un conflicto que parecería ubicarse dentro del concepto de la esencialidad…

Creo que llegó la hora de que los que deben de parar, cuando el conflicto termine, somos los hinchas. Gracias a los jugadores hemos constatado que se puede vivir sin este deporte y que si el vicio no es posible de dejar nos hacemos hinchas del Barca o del Real de Madrid o de algún cuadro del otro lado del charco y lo seguimos por la tele. Seguramente que podremos ver los partidos en horarios que no afecten tanto a las actividades familiares en conjunto.



Ahora, bien y en otro orden la selección no se toca. Uruguay arriba no más y por suerte los que juegan en el exterior no deben de parar porque no son afiliados de la Mutual.



¡Por donde se lo mire, por donde se lo razone, todo insólito!