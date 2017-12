¡Que pare la música!

@| Parece que no les alcanza con el déficit fiscal que tenemos que en un mes y poco se aprueban leyes con gastos que nadie sabe cómo se pagarán. La ley de cincuentones, la ley de violencia de género y otras que no se sabe bien cuánto costarán.



Ahora ingresó al Parlamento el proyecto de la Universidad de la Educación. Sí, escuchó bien, la Universidad, no una facultad nueva, toda una universidad.



Hay algunas consideraciones elementales que se deberían tener en cuenta. Primero, ¿qué pasa con los institutos actuales? ¿No se puede hacer que funcionen mejor? ¿Se van a cerrar?



Segundo, ¿se precisa una universidad? ¿No alcanza con una facultad bien armada? ¿Es necesario colocar a tantos amigos en el nuevo ente autónomo?

Arman todo esto en un momento que se aplasta a la gente con impuestos para pagar el desmedido gasto del estado. No señores, no entendieron bien, hay que achicar el gasto, no incrementarlo, la gente no puede más con todos los impuestos y lo caro que está todo. ¿No se dan cuenta de esto?...



¡Paren la música y terminen con la fiesta por favor!