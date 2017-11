La panadera

y la policía



@| En el editorial de ayer lunes 30 de octubre se hace un análisis de lo acontecido entre un agente policial y una empleada de panadería. Se hace mención de un “unánime rechazo” de la población respecto de la actuación policial pero yo he constatado algo diferente luego de conversar del tema con varias personas.



Para ser sintético: el video no muestra lo que dio origen a la detención de la señorita y creo que ahí está la clave de esta desafortunada situación. El modo grosero e insultante de enfrentar al agente que muestra la grabación da pábulo para creer que quien inició este problema fue la empleada del comercio. Incluso ella posteriormente ha reconocido que se excedió en sus agravios, los cuales están incluidos en la descripción que realiza el editorial.

Podrá argüirse (tal como el Ministerio lo señaló) que “no se comparte la actuación policial”, lo cual implica una crítica pero no una condena, y ello porque implícitamente parecería dejarse entrever que la chica tuvo una actitud verbal desacertada al inicio del problema, la cual profundizó a lo largo del video.



La Policía no está para recepcionar insultos o invectivas fuera de lugar. Si tenía que esperar cinco segundos para cruzar la calzada, que espere. Lo mismo podía haber acontecido con cualquier otro automovilista. Pero la rudeza y aspereza en el modo de expresarse de la empleada demostró que probablemente sea ése su modo habitual de relacionarse con el prójimo.

Peor aún podría considerarse la actitud de quien filmó el video, burlándose del agente y desafiándolo, en lugar de tratar de contemporizar e intentar dejar sin efecto las consecuencias de la desafortunada oralidad de la señorita. Esto último también vale para el resto de los viandantes.



Si se considera que hubo alguna incorrección policial debería también considerarse que se respondió ante una provocación.



Ojalá que esto constituya una enseñanza para los involucrados y también para el público que no colaboró en tratar de bajar las tensiones sino que las azuzó.