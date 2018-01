Palabras, solo palabras

Del Intendente Martínez



@| Estos días he visto y escuchado con estupor, decir al Intendente Daniel Martínez que la basura acumulada se debe al gran consumo de los montevideanos que según parece nos sobra el dinero y lo derrochamos indiscriminadamente!



Me gustaría saber donde viven el Sr. Intendente y nuestros gobernantes, ¿a lo mejor en otra galaxia?, ¿o debo pensar que son ciegos o muy hipócritas?

¿Acaso no han visto a familias enteras como he visto yo, hurgando en los contenedores para ver que pueden rescatar?



¿Acaso no han visto cientos de personas en situación de calle deambulando como zombies, juntando los puchos de la calle o las botellas con algún resto de bebida en los basureros?



¿Acaso no han visto los “mini asentamientos” que se forman en todas las ochavas de la ciudad, con muebles incluidos?... Seguro que la culpa la tenemos nosotros porque estamos todos tan bien económicamente que tiramos los muebles a la calle, como ya lo han dicho.



¿Acaso no han visto la cantidad de personas que duermen en los bancos de las plazas, en los parques y en cualquier lugar que encuentren?



Por las dudas si no lo han visto, yo les aconsejaría que dieran un paseo por el centro y el barrio cordón específicamente (aunque no es sólo allí que sucede), que caminaran por 18 de julio, desde la plaza independencia hasta el obelisco, que miren lo que sucede en todas las plazas a lo largo de la avenida y que luego si tienen un poco de vergüenza abran la boca.



Yo me pregunto cómo todavía pueden decir que disminuyó la pobreza y que casi no hay personas en situación de calle.



Yo nací y viví siempre en Montevideo, nunca me fui del país, he vivido en distintos barrios, he recorrido la avenida 18 de julio durante los 44 años que trabajé en la ciudad vieja y nunca vi la mugre y la cantidad impresionante de personas viviendo en la calle.



Nunca sentí olor a orina, ni vi materia fecal humana, ni personas bañándose u orinando en la calle como veo ahora y no es mentira, ¡tengo pruebas!



¿Eso es acaso porque hemos progresado? ¿Por qué tenemos mejor educación? Porque todos tenemos una vivienda digna? ¿Por qué todos tenemos un trabajo o jubilación digna? ¿Por qué hay más autos?

Yo me pregunto para que se inventó el Mides? ¿Para qué hay un teléfono especial para avisar donde hay personas en situación de calle? ¡Me he cansado de llamar y no hacen nada!



¿Acaso sería para aumentar los empleados públicos, colocar a los “compañeros” y juntar mas votos para terminar de destruirnos?



Lo primero que me prendió las alertas fue ver que poco sabían del tema “desarrollo social” cuando lo primero que hicieron al ver que los pobres subidos a las escalinatas los iban a copar, en ves de ponerles límites y hablar con ellos.... ¡Pusieron rejas! Allí dije, cerrá y vamos!!



Realmente me da mucha tristeza, angustia y bronca ver como han deteriorado a nuestra sociedad, como han destruido nuestros valores, el respeto por el otro, la empatía y nos han transformado en una sociedad violenta, donde nadie respeta nada, donde no se cuida a la ciudad, donde a nadie le importa nada, sólo tener el mejor celular y los championes mas caros.



Solo le pido a Dios o a quien corresponda, que nos ilumine y que surja alguien en este país que revierta el desastre de estos últimos 13 años

¡¡Feliz año 2018 !!