Las ovejas y el rebaño

@|Debo decir que no pertenezco a ningún partido político, es más, detesto la demagogia y los espejos de colores que intentan venderme por un voto.



Me asombra que algunas personas no vean la realidad y defiendan como leones lo que es indefendible: el gobierno de turno es pésimo gobernando.



Pareciera que hay que ser delincuente para ser protegido por el Estado.



No puedo creer que digan que hay campaña de desprestigio, cuando la corrupción les estalla en la cara; no puedo creer que la soberbia y el ego lleve a un vicepresidente a nunca admitir sus errores y disculparse por ellos; no puedo creer que sigan hablando de que bajaron las rapiñas cuando cada pocos días matan a algún trabajador para robarle; no puedo creer que asciendan de rango al policía ganador de Master Chef, pero no le den pensión a la viuda del policía que mataron a sangre fría porque él estaba haciendo 223.



A veces creo estar en un universo paralelo. No puedo entender como la mayoría de los uruguayos (creo) comportándose como ovejas siguen al rebaño sin chistar, y con su voto mantienen en el gobierno a gente francamente inepta.



Tal vez será que como no soy una oveja no sigo a ningún rebaño, y puedo ver las cosas desde afuera.



No entiendo a quienes defienden esta gestión.