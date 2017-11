Otros abusos

@|Por suerte la viralización del procedimiento abusivo contra la chica que trabaja en la panadería permitió sumariar a los autores. Lamentablemente, en los Estados que crecen y crecen, se van creando estas “chacritas”.



Esta vez se trataba de policías que pueden ser la máxima expresión del abuso, ya que el Estado los ha dotado de armas. Pero esto no es exclusivo de la policía. Los sufridos ciudadanos que debemos ganarnos la vida en el mundo privado, permanentemente sufrimos abusos de los burócratas de turno, que en la última década han robustecido su posición y se han autoadjudicado una importancia que no tienen.



En ese sentido, mi última experiencia de ser abusado la sufrí en la sección Comercio del Registro de Personas Jurídicas. Allí, los funcionarios han creado un sistema de consultas cuotificado y que es totalmente irrespetuoso. Pese a mi insistencia, no logré que ningún escribano me recibiera para evacuar una simple consulta. Como tantos otros burócratas, los escribanos del Registro siempre tienen algo más importante que hacer que atender a los ciudadanos a quienes se deberían deber (valga la redundancia).