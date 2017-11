Obras en Punta del Este

Lo que se olvidó



@|El Intendente de Maldonado y el Alcalde de Punta Del Este se olvidaron de contemplar a los veteranos propietarios y turistas que hace más de 20 años invirtieron en propiedades y convirtieron a Punta Del Este en el balneario internacional que ahora todos conocemos.



Se han preocupado en instalar semáforos, iluminación, arreglos de calles y avenidas, lo cual demuestra su preocupación para mantener a la ciudad en óptimas condiciones.



Al decir que se olvidaron, es que los veteranos entre los cuales me incluyo, pueden disfrutar de la playa pero no pueden entrar en el agua sin ser acompañados por algún familiar o amigo porque su estabilidad dentro del agua le puede provocar terribles consecuencias.



Este año visitando Cannes pude ir a bañarme a la playa porque las autoridades municipales instalaron en todas las paradas del balneario un pasamanos que está puesto en la arena y prolongado unos metros hacia el mar y que fue fijado con amplios bloques de cemento que dan seguridad al veterano bañista.



Para evitar que la familia o los amigos me introduzcan en el agua traje los planos de esos aparatos y ordené confeccionar para mi uso exclusivo uno de ellos que instalaré sin bloques de hormigón en la playa Mansa, a la altura de la parada 8, el cual fue realizado por mi amigo el metalúrgico Osiris.



Cuando los playeros del Palm Beach me instalen la sombrilla y lleven el aparato para colocarlo dentro del agua para mi seguridad física, me permitirá no depender de ninguna persona para disfrutar.



Espero que este llamado de atención a las autoridades permita que ellos se preocupen de solucionar el problema de los veteranos que viven o concurran como turistas al balneario.