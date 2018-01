Nueva forma de robar

*|Ponemos rejas en el frente de la casa o apartamentos.

Naturalmente hay que poner un portón para entrar a la vivienda.

En la madrugada, ¡2 a 4 de la mañana arrancan el portón! Primero lo levantan, lo sacan del carril y después se lo llevan. No me lo contaron, lo viví en carne propia. Uno se levanta de mañana y no hay portón. Eligen días de lluvia o mal tiempo.



Esto pasa en todos los barrios; me lo comentó el herrero. Él está buscando más seguridad en los portones (candados, llaves, etc.).



Los ladrones afuera y nosotros encerrados. ¡Encierren a los ladrones y viviremos tranquilos!



¿Ningún móvil policial ve de madrugada un vehículo con uno o varios portones arriba?



Tierra de nadie... estamos expuestos a todo. ¡Sólo nos queda la indignación!