Nomenklatura progresista

@|Basta leer el mensaje dirigido a la Cámara de Senadores firmado por Tabaré Vázquez, solicitando la acreditación de Eduardo Lorier como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Cuba, justificando la misma por su capacidad, eficiencia e idoneidad a lo largo de su carrera profesional para ese cargo diplomático, como para entender claramente que el excesivo lenguaje de lo políticamente correcto en oportunidades como ésta, se emplea como manto para aparentar o fingir lo que no es verdaderamente.



Todo sería más transparente, cuando no hay nada que ocultar en el marco de la ley, si aceptásemos la realidad tal cual; pues quien tiene dudas que es una designación política que no debe ser avalada usando otros argumentos, que sólo dejan entrever un grado de hipocresía, que nada bien le hace al sistema político frente a la ciudadanía.



En fin, el ex secretario del Partido Comunista y Nobel embajador, seguramente se encuentre muy a gusto de vivir en Cuba en los próximos años en un régimen afín a su ideología y por lo que tanto luchó para el pueblo uruguayo. Esperemos fehacientemente que cuando vea y conviva con la profunda realidad cubana, aunque seguramente desde hace muchas décadas la conoce, cambie de opinión al ver que los humildes ciudadanos de la isla caribeña viven con un dólar al día.



Ciertamente no va a ser el caso de Lorier, que como integrante de la nomenklatura (elite del partido) progresista, cobrará de sueldo más de 20 mil dólares al mes, además de gastos de etiqueta y múltiples compensaciones.



Ironías de la vida…