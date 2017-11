Municipio de Parque del Plata

@| Hemos estado conversando con el alcalde de Parque del Plata, Sr. Pedro Irgoin, sobre la reparación de la Plazoleta De La Madre, ubicada en callejuela C entre 10 y calle 9. También le enviamos fotos y mapas mostrando donde había que hacer los arreglos pertinentes para que el agua no llegue a las casas frente a esa plazoleta, pues cuando llueve las cunetas se inundan y entran hacia los estacionamientos de los coches. Muchas veces no se puede salir caminando por la calle 9 de la cantidad de agua que se acumula.



Este pedido va también para el Intendente de Canelones, que no soluciona, pero cuando llegan las elecciones son los rpimeros en pedir que los voten.

Nos comunicamos con un edil blanco que está investigando qué hay que hacer para mejorar la zona y le vamos a mostrar cuál es el problema. Sr. Alcalde, cuando se le llame no ponga excusas; estamos cansados de ver la desastrosa administración de su Municipio.



Gracias a estos medios podemos denunciar lo que no se hace.