Multas de la IMM

Con fin recaudatorio



@| Agradeciendo la oportunidad de expresar la desconsideración y la falta de respeto recibida, en otro de los miles de ejemplos que padecieron otros ciudadanos por parte de la Intendencia de Montevideo, detallo lo que me pasó:



Circulando por Av. Italia, con habilitación de velocidad de 60km/hora y 75km/hora, doy entrada en Estanislao López, que sale en diagonal, casi como continuación de Av. Italia. En la cuadra siguiente me paran inspectores de la Intendencia de Montevideo, como a casi todos los que circulaban por ahí, en ese momento, para multarme porque el radar móvil ubicado en la “esquina” de Estanislao López con Av. Italia, registró que iba a 61km/hora y como no hay cartel en esa cuadra, tendría que ir a 45km/hora.



En el lugar había 11 inspectores, parando los vehículos uno tras otro. Pregunté porque no había cartel que indicara la velocidad permitida y la respuesta: “no podemos poner carteles en todas las cuadras”. Nuevamente pregunté porque no previenen en vez de multar, si se viene habilitado a una velocidad mayor desde Av. Italia y la respuesta fue que donde no hay carteles hay que ir a 45km/hora. Esa normativa no me la enseñaron cuando obtuve el permiso de conducir hace más de 30 años y ¿qué hacer cuando venís habilitado a una velocidad de 75km/hora y en la cuadra siguiente no hay cartel y en la otra que le sigue otro cartel de 75km/hora. Tengo que reducir la velocidad a 45km/hora en esa cuadra y aumentar en la siguiente? La respuesta fue que a partir de 5 días podía pagar la multa en la red de cobranzas.



Hice el descargo correspondiente en la Intendencia de Montevideo y que me enviaban un e-mail con la resolución. Como no recibía respuesta con el paso del tiempo, fui a la IM a ver que resolvían porque ya estaba casi en la fecha de pagar la patente y como se sabe, ponen las multas en la misma cuenta. Me dijeron que se les había pasado enviarme la resolución a mi reclamo y que la misma era que había presentado el descargo fuera de fecha.



Ni insinuaron responder a la situación planteada: la cantidad de inspectores multando en un mismo lugar para comisionar las multas (porque los radares móviles si comisionan y los fijos no), que el inspector me dijo que en 5 días podía pagar la multa pero no me dijo el plazo para presentar descargo, la mala intención del lugar donde pusieron el radar, el afán de recaudar y comisionar a costa de la ciudadanía, en vez de prevenir y facilitar la correcta circulación en la ciudad.