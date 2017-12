Mujica y sus sutilezas filosóficas

@| Aquí van unas sutilezas filosóficas del expresidente frentista; galardonado honoris causa en países desinformados de Iberoamérica.



1- No consientas lo que hago, idealiza y espiritualiza, lo que siento y expreso.



2- Quiero fervorosamente salir a pescar como Tabaré, estoy muy enojado con los peces, porque se morfaron los prestamos de nuestro Banco País, solicitados para salarios de la amada plantilla de trabajadores, de mis sacrificados amigos Fernández, propietarios de Fripur .



3- Pienso, que mis imprescindibles nuevos 70000 empleados públicos, han de tener que sacrificarse 8 hs. al día o se creen van a bacanear como quienes no disponen de trabajo. Estuve toda mi vida pensando, preparando mi intelecto, con las neuronas a 100, hoy blanco, mañana negro, contrastando con profesionales universitarios, que hacen que laburan mucho (Escribanos y Abogados), digo déjenme vivir de bacán (A Mi Manera), como Frank Sinatra, lo único que a casinos que frecuentaba (La Voz), yo no estimularía la ludopatia, sino solicitaría prestada la recaudación, para que se entienda de una vez, que el juego no es bueno.



4- Yo dejaría que el F.M.I. creyera que cambié de forma de pensar y les respondería, minga, los embrome ya que la deuda actual la llevamos a 65000 millones de dólares o sea cada uruguayo debe 20000 dólares, de donde quieren que los saque, jaja. Vamos a tener que volver a las andadas y no estoy para esos trotes.



5- Yo les digo a quienes están en la marginalidad, muchachos bánquensela, los quiero mucho, a Uds. no les pido nada, elegí se sacrifiquen trabajadores y jubilados, que están cómodos y no me van a poder acusar de clientelista (por los votos), si los tengo a Uds. que reciben chirolas y me votan igual.



6- Yo defiendo la democracia en todos los Foros Latinoamericanos, pero le daría con un caño al entreguista, que nos traiciono y no nos permitió dar el golpe de estado bueno.



7- Yo atacaría la pobreza de espíritu y consentiría la pobreza estructural, porque permitiría aprender que en la vida nada se logra sin sacrificio.



8- No traicionaría mis ideales antiburgueses y antioligarquicos, salvo mis amigos de las andanzas, se transformen en burgueses u oligarcas.



9- Y comprenda, la política no es por plata. Es por coimas, tarjetas corporativas, subsidios anticipado, chacras, campos, trafico de influencias y negociados non santos. Pero nunca por dinero imperialista.



10- Observaron cuan equivocado estaba mi amigo Jorgito Batlle, cuando refería que yo me apropiaba de las flores del enorme invernadero de ruta 1. Los japoneses al observar la fila de flores que cruzaban en gran cantidad la ruta, comprendieron que sus flores se ausentaban, para rogarme en mi chacra embelesadas conmigo, las llevara al Mercado, detrás de un destino oligarca o burgués.