Mujica y su experticia, la mediación

Haciendo memoria



@| Guevara, acompañado de quien luego fuera Presidente de Chile, Salvador Allende, de visita en nuestra Universidad de la República, opinó en lo que pareció un consejo o una mediación, entre nuestra historia democrática y la intención de sublevarse, de un grupo de jóvenes, acomodados pero rebeldes.



Seria importante que la izquierda valorara la exposición del “Che” expresando, no estaban dadas las condiciones para la subversión en Uruguay. Tal razón tenía Guevara, que quienes hicieron caso omiso y destruyeron nuestra democracia, se integraron al Frente Amplio y obtuvieron el gobierno nacional. Quizás de esta valoración histórica, Mujica y su grupo hayan experimentado remordimiento por todos quienes acompañaron su derrotero y quedaron por el camino, y no acepten reconocer su error, para no generarles más dolor a familiares sobrevivientes.



El expresidente, dispone de habilidad o conocimiento poco usual, llamado experticia, para la mediación. Se ofrece y es requerido de cualquier lugar del mundo, para mediar. Esa faceta de convencimiento, pudo haber sido utilizada con Sendic, para que realizara curso intensivo de Administración de Empresas públicas, beneficiando a las arcas monopólicas de ANCAP en 800 millones de dólares y a la vez potenciarlo como futuro candidato a presidencia de la república.



Misma intención, hubiera procedido con sus asesores, que imagino lo embarcaron en la peor decisión de su gobierno, endeudando al país en más de 1000 millones de dólares anuales indefinidos de salarios de nuevos empleados públicos. Les debió haber convencido, que con ese mismo importe, acordando con el SUNCA, se podrían construir 50.000 viviendas anuales a un costo de 20.000 dólares cada una, erradicando de una vez por todos los asentamientos y una vez conseguido esto, mejorar permanentemente la educación y la seguridad, con estas acciones estoy seguro que todos pagaríamos los impuestos y las tarifas sin quejarnos.

Espero que sus “mediaciones” se plasmen en acuerdos positivos y de utilidad para el mundo entero. Y que los próximos gobiernos, establezcan planes pensando primordialmente en los desposeídos y su futuro.