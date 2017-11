Los 750 millones de dólares de Ancap

@| ¿Qué se hubiese podido hacer con los más de 750 millones de dólares que “expropiaron” de Ancap Sendic, Mujica, Vázquez, Astori, el gobierno y el Frente?



Hoy, que el corrupto ex vice presidente se presentó ante la Justicia como indagado, y a la salida, absolutamente nervioso le “vendió honestidad” a los periodistas presentes, es conveniente recordar lo que se hubiese podido hacer con lo que él “desparramó” durante su gestión y lo que dejó de herencia.



Aguinaldo para jubilados: se podría haber pago durante 4 años un aguinaldo de 300 dólares para cada uno de los 600.000 jubilados.

Tratamientos de cáncer y otras enfermedades: se podría haber costeado, a US$ 50.000 cada uno, 15.000 tratamientos de cáncer y otras enfermedades con tratamientos de alto costo.



Asistencia al adulto mayor: Se podría haber puesto en marcha el Sistema Nacional de Asistencia al Adulto Mayor y haber atendido durante 30 años a 8.500 adultos mayores.



Carreteras: Representan 750 kilómetros de carreteras, en base a números del Congreso de Intendentes, que dicen que el costo de poner a nuevo un kilómetro de carretera es de US$ 1 millón.



Escuelas: Implican 375 escuelas de tiempo completo, tomando en cuenta que según estimaciones del gobierno construir una tiene un costo de hasta US$ 2 millones.

Cárceles: Implican nueve cárceles como la que se construirá en régimen de participación público privado, que tendrá un costo de obra de US$ 84 millones.



Hospital de Clínicas: Se podría haber construido 7 “Hospital de Clínicas” a 100 millones cada uno.



Seguridad: La deuda que se le perdonará a Ancap representa 62.500 patrulleros nuevos, partiendo de que cada uno cuesta al gobierno unos US$ 12.000.



Vacunas: También implican 15 millones de dosis de vacunas contra el cáncer de cuello de útero; cada una cuesta al gobierno US$ 50.

Esto y mucho más se hubiese podido hacer con los 750 millones de dólares que “expropiaron de Ancap Sendic, Mujica, Vázquez,Astori, el gobierno y el Frente Amplio.



No le digo “colorín colorado, este cuento ha terminado” porque es muy largo, llega hasta donde su imaginación alcance. Como aún no ha comenzado el próximo circo, no es cuestión de hacer una crisis de abstinencia de malos presagios.



No es broma ni fantasía, escribo en serio. Sé que es difícil imaginarlo todo junto pero un paso tras otro se llega, se van acomodando las piezas tapando agujeros, por el mismo camino cosas más impensables hemos hecho realidad, ¿o no?