@|Desde ya que la predicción del clima no es una ciencia exacta y que hay -tecnología cada vez mejor mediante- un margen de error. Pero, ¿a qué se debe que es cada vez mayor el desacierto de los predictores?



En agosto pasado, un predictor muy formal de la televisión abierta, nos anunciaba categóricamente que tendríamos una primavera con temperaturas muy superiores a lo normal. Creo no equivocarme en afirmar que la actual primavera sea de las más frías desde hace muchos años. Frío y viento nos vienen castigando sin respiro.



¿Cómo se puede errar tanto? Si no hay mínimas certezas, ¿para que aventurar? ¿No es mejor no hacer anuncios a mediano plazo?

Puede parecer menor el punto, pero para mucha gente, que debe planificar ciertas actividades de índole diversa, no lo es.



¡Un poco más de rigor profesional señores meteorólogos por favor! O en su defecto, menos afán de protagonismo.