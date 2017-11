Medida dictatorial

Libreta de conducir



@|He leído en El País que las Intendencias unidas no van a autorizar a manejar a partir de los 80 años.



¡No creo se tome así una medida tan insólita y diría casi dictatorial en nuestro país!



Que se haga examen médico y se estudie la historia del conductor me parece lo más correcto. Eso pasa en los países adelantados del primer mundo.



La mayoría de los accidentes no los ocasionan los adultos mayores. Tenemos cuidado también por nosotros mismos, ¡además de los otros!

¡La edad no garantiza la salud! Por eso me parece perfecto el examen médico y si se quiere una prueba práctica, ¡pero cercenar así de golpe el derecho de conducir por edad sin ver a la persona o estudiar sus antecedentes!, diría que es una medida, como dije al principio, que suena a dictadura.

