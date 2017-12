@|Esa frase ha sido tan usada en el fútbol, que se puede decir que ya forma parte de la jerga criolla.



Es tan folclórica que la debería de aplicar el gobierno cuando haga el cálculo para los cincuentones.

¿Matemáticamente tenemos chance de perder el grado inversor? ¿Matemáticamente tenemos chance de fundir el país?



La verdad no lo sé. Si esas dos preguntas me la hubiesen hecho sobre Ancap hace algunos años, mi respuesta hubiera sido muy distinta a la de hace unos meses. ¿Quién iba a pensar matemáticamente que se podía fundir y perder el grado inversor de Ancap?



Para que esto no pasara, los uruguayos - activos y pasivos- debimos poner, o nos hicieron poner el hombro y la plata para que se pudiera hacer el aporte de capital a fin de que no se fundiera la empresa monopólica de “algunos uruguayos”. ¿Cuándo Ancap pasó a ser de “todos los uruguayos”?

Cuando se tuvo que empezar a poner y poner plata (hoy día seguimos poniendo y en Enero 2018, pondremos más) para salvarla.



Entonces, ¿matemáticamente tenemos chance de “salvar” a los cincuentones? Sí, …“aparentemente”… hay ganas y plata para los cincuentones.



Entonces, si es así, empiezo a “delirar” con pensamientos de: ¿algún día se acordarán de los demás jubilados? ¿Matemáticamente tendrán chance los sexagenarios, septuagenarios, octogenarios y algunos nonagenarios?, ¿o matemáticamente serán ignorados?



Como me hacen acordar las acciones del gobierno al poeta Jorge Manrique “Coplas por la muerte de su padre”…. “Como se pasa la vida, como se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo, después de lo acordado, da dolor, como, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor”.