Lula y el Pit Cnt

@|Realmente es increíble que el jueves 16, el Pit Cnt que “teóricamente” representa a todos los trabajadores, vaya a realizar un paro por la llegada de Lula al Uruguay.



Cómo se pierde el rumbo y cómo se desvalorizan los reclamos reales de los trabajadores con este tipo de paros.



Con una cúpula totalmente politizada, que hacen mandados políticos, que toman partido en temas que no son de índole laboral sobre situaciones dadas en terceros países, ¿nos representan a todos?



No olvidemos tampoco el apoyo a Venezuela en el peor momento. Solo falta que si viene CFK hagan otro paro y propongan una “fiestita”.



Creo que, salvando las distancias, habría que hacer como en la Mutual, pedir que renuncien todos, ya que no es su fin hacer política exterior, sino defender los derechos de los trabajadores uruguayos.



No más mandados, que utilicen su tiempo ocioso, que aparentemente lo tienen, en trabajar y ver la realidad de los trabajadores del Uruguay. Más unidos que nunca todos los uruguayos contra la politización de nuestros derechos.