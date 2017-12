@|Problemas para coches de cambios automáticos.



En el último mes, se han publicado varias cartas con respecto a los requisitos para renovar la licencia de conducir para mayores de 76 años.



Luego de una serie de malentendidos, la Señora Directora de Tránsito de la Intendencia clarificó la situación y afirmó que sí se renovaba, pero con examen práctico.



Lo que llama la atención es la actitud completamente obsoleta que pone como requisito que el examen no pueda ser con un coche de cambios automáticos, sino solamente con cambios.



El consejo de los funcionarios de la Intendencia es que se contrate una Academia de Choferes. En mi opinión, es inaudito qué, en el siglo XXI, en plena revolución tecnológica, se piense como si se afirmara que la tierra es el centro del universo y el sol gira a nuestro alrededor. O se condenara a Galileo por afirmar lo contrario.



¿Se han olvidado de las computadoras, los celulares, los vuelos espaciales, los aviones modernos, los adelantos de la medicina, de la industria, etc?

La gran ventaja de los cambios automáticos es que permiten al conductor centrar la atención en el tráfico caótico de la ciudad de Montevideo. Y lo que afirmo no es en vano, el conductor debe enfrentar los carritos sin luz, las motos, las bicicletas a contramano, las motos de “delivery” y los peatones que nada respetan.



Lo afirmo con propiedad, ya que tuve licencia de conducir en ciudades importantes como Nueva York, Washington, México y Bogotá. Nunca tuve problemas por usar cambios automáticos, pero eso sí, se educa tanto al peatón como al conductor.



Lo que más enoja al contribuyente, es el hecho de que no se escucha ninguna voz desde los legisladores que defienda a los ciudadanos en temas que hacen a la vida diaria.