Libreta para conducir moto

@| Se ha escrito mucho últimamente sobre este tema, y habría mucho para hablar: edad para la libreta de autos, forma de tomar los prácticos después de los 70 ó 75 años. En fin, mucho. Pero quiero referirme a la libreta de moto conocida como G2; la misma habilita para conducir motos de hasta 200 cc.



Los que tienen en sus manos la “difícil” tarea de decidir hasta qué cilindrada corresponde la G2, creo yo deberían ser idóneos en el tema, cosa que evidentemente no son, porque si a mi por la edad teniendo la G3 (más de 200 cc), me bajan de categoría y solo me dan la G2, no pueden hacer que me baje de una 600, 650 u 800 por mencionar algunas cilindradas, a una 200, que, hablando en términos motociclísticos, se arrastra.



Llegamos a una edad en que podemos, si nuestro estado psicofísico lo permite, disfrutar haciendo lo que nos gusta, andar en moto, no en bicicleta. La G2 debería por lo menos permitirnos acceder a una 300 cc cilindrada, que es lo mínimo que les pido a quienes tengan la potestad de cambiar esa normativa, simple, G2 hasta 300 cc.



Son muchísimos más los accidentes de moto conducidas por jóvenes en baja cilindrada que las de alta cilindrada.



Que hagan un buen psicofísico; que no nos hagan hacer firuletes en la pista de examen; que nos tomen si quieren un exigente examen de conducir en ruta, en tránsito que es lo que interesa, no hacer un ocho para evaluar el equilibrio, el equilibrio lo evalúa un médico en su consultorio.



Pido a la autoridad competente, repito, que aumente la cilindrada de la G2 a 300 cc por lo menos, pero háganlo ya, no dentro de tres años, no somos eternos.



Se habla de que la vida promedio hoy es de 86 años. Todos nuestros gobernantes tienen de 76 para arriba, hay quien esboza con 86, a postularse para una nueva presidencia; ¿ellos tienen todas sus neuronas vivas y en su lugar?



Señores, dejen a aquellos que aún podemos hacerlo, disfrutar de la vida y si el psicofísico no da, ya es otro cantar; y no nos hagan hacer en la pista malabares circenses.