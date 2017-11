Libreta para conducir moto

@|Es increíble las resoluciones que se toman detrás de un escritorio y sin tener idea de la realidad existente.



Han puesto restricciones para la entrega de la libreta para motos, donde además de primar el afán recaudatorio, por los límites de tiempo impuestos, no se tienen en cuenta las condiciones físicas de los involucrados.



Hay muchos países del primer mundo donde no existe límite de edad para la licencia de conducir, que no sea otro que el estado de salud del solicitante.



Quienes hemos sabido disfrutar de viajes en moto, vemos cercenados nuestros derechos con regulaciones fuera de toda lógica.

Cumplo 75 años en enero próximo y me veo obligado injustamente a deshacerme de mi moto que he disfrutado en viajes, sin jamás haber tenido un accidente.



¿Dónde están las estadísticas de los veteranos de más de 70 años en motos de alta cilindrada que protagonicen accidentes?

Sin duda no somos nosotros los que estamos en esas estadísticas.

Se nos quiere privar de un derecho que hemos ejercido desde muy jóvenes, justamente cuando disponemos del tiempo y salud para hacerlo.

Lo mínimo requerido, sería aumentar la cilindrada de la licencia G2 a 300 cc, donde hay una gama un poco mayor de elección, después de bajarse de una moto de 700/750/900 cc.



Me gustaría que me sometieran a una prueba de conducción exigente siguiendo a un inspector que supuestamente sepa andar en moto, o por lo contrario, que él me siguiera a mi, si es que puede hacerlo. En ciudad, ruta o donde se crea conveniente. Es un desafío y por supuesto para los que saben andar en moto y no para los que imponen esos reglamentos, ¡que no tienen idea de andar en un monopatín!



¡Lamentable! Realmente lamentable, que se llegue a estas circunstancias, reitero, cercenando lo que ha sido nuestra pasión durante toda la vida.

Verse obligado a circular en la ruta con una 200 cc, ¡eso sí que es realmente peligroso!