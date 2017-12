Leyes a las corridas

Uruguay siempre un "paisito"



@|Como ocurre todos los años, como buenos uruguayos, los parlamentarios hacen en pocos días lo que tenían que haber hecho en el año. No sé si es por desidia, por herencia (no maldita) o para que en la tromba de asuntos y temas de fin de año que sean aprobados, pasen más desapercibidos algunos que pueden complicar al gobierno.



Ahora ya con la actividad legislativa ordinaria terminada hasta el 15 de febrero del próximo año, empezando el verano y hasta que llegue el último ciclista, difícilmente haya trascendidos que puedan influir en definiciones. Lo que se oiga desde hoy (con la excepción de las sesiones extraordinarias) hasta el 15 de febrero, será solo marketing para las próximas elecciones.

Estas sesiones extraordinarias en las que se aprueban temas a granel, buscan en parte la menor exposición a la opinión pública, que lamentablemente en su gran mayoría quiere desenchufarse de los temas mundanos.



Muchas de las leyes que se aprueben pasarán desapercibidas frente a otras que tienen mayor repercusión social hasta el momento en que por la vigencia de las mismas, se haga oír el clamor popular. Algunos ejemplos: la solución para los cincuentones, la ley de violencia hacia las mujeres (¿si buscamos igualdad porque no miramos al futuro y se hace valida también para los hombres? ¿No vimos a una abogada y ex senadora del Partido Comunista avasallar los derechos de un hombre?); el impuesto a los militares; el voto del exterior o epistolar como quieran llamarle (llámese gente que no vive en el país, sólo por lo que escucha, que no aporta a la seguridad social, que no crea trabajo, que no paga impuestos y que pretende decidir que representantes nos gobernaran sin que a ellos les afecte directamente. Ya que vimos que el Departamento 20 no funciona para los repatriados); la prohibición de fracking por 4 años (no entiendo lo de los 4 años. Es patear la pelota para adelante transfiriendo la responsabilidad al próximo gobierno sobre el Acuífero Guaraní y nuestro Uruguay Natural), el Puerto de LM y su Buquebus (para extranjeros y empresarios vinculados al gobierno, parece que si “todos somos UPM”. Nunca son buenos los proyectos con nombre y apellido); cambios de desalojos colectivos y sus plazos; eliminación de bolsas plásticas.



No sé si me quedo algo en el tintero.



Lógico también ya por la Feria Judicial quedan para el 2018 los juicios por denuncias presentadas por los partidos políticos (aquí hay que hacer notar que en Uruguay es el único país en donde no van presos), las denuncias por inconstitucionalidad, etc. Empezando un año en donde la arremetida contra las AFAP es inigualable, donde se le prohibe a Claro emitir televisión satelital, donde el presidente hace proselitismo en un comité de base y muchos etc.



Tranquilos, hay tiempo ya que aún falta para que empiece el 2018. Los uruguayos lo empezaremos el 2 de abril después que llegue el último ciclista.



¡Prepárense uruguayos, prepárense!