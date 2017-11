Ley sobre bolsas plásticas

@| La misma tiene como objetivo reducir la cantidad de plástico que se produce en el Uruguay, apuntando a cobrarlas en los supermercados.



Mi duda es, a modo de ejemplo, saber qué pasa con las bolsas de la IMM que se ven amontonadas en la recolección de los barridos. ¿Qué pasa con la inversión de las fábricas? ¿Qué pasa con la reconversión de las mismas? ¿Qué pasa con sus empleados?



Es lógico seguir lo que a nivel mundial se está haciendo, pero ¿se tomaron las previsiones a fin de no generar una pérdida de puestos de trabajo en el sector que afecte también los activos de las empresas?



¿Se puso el cerebro en funcionamiento antes de poner la ley en movimiento, o fue “al grito” de lo que pasa a nivel mundial sin considerar la realidad actual del país?



Reitero, no estoy contra la ley, sea hoy o en dos años, Uruguay no desestabilizará el planeta. Sólo intento saber si se tomaron todas las previsiones en cuanto a puestos de trabajo y empresas a fin de no tener mañana un aumento de envíos al seguro de paro, así como un aumento en los incobrables de los Bancos que en definitiva terminamos pagándolo todos.