Jubilados de verdad 

@|Poco tiempo atrás, estando en una playa de Canelones, acudimos con mi hijo (once años) hasta un carro que vendía torta fritas.



Mientras estábamos esperando en una fila de unas cinco personas que el señor, ya bastante mayor, fritara una a una las clásicas tortas, charlábamos de la vida misma.



El tema salió cuando mi hijo veía una similitud en ese “trailer”, con los trailers usados para casas rodantes.



Viendo la avanzada edad del vendedor, y reflexionando sobre la vida y el sacrificio, le hice una comparación de los distintos tipos de países, economías, status, etc.



Le dije que en Alemania, por ejemplo, un jubilado se compra un trailer para recorrer el mundo, aquí en Uruguay, cuando te jubiles, también te comprarás un trailer pero para vender torta fritas, y así completar la mísera jubilación que ni para remedios te dará.



Es lamentable, pero verdadero; esa fue una simple muestra de la vida misma en estos países. Muy tranquilos, pero que el nerviosismo pasa por dentro, cuando ves que tu vida cambia, que ya jubilado no logras tener siquiera lo básico (buena alimentación, techo, y salud ), que ya no sos tomado en cuenta por los políticos, ni por los gobernantes, que sos un estorbo, que no te gratifican los años que le has puesto el hombro al país.



Que digan lo que digan, Uruguay es de Avenida Italia hacia el mar, después no existe.



En fin, quise sólo darle un avance de lo que su padre tendrá que planear dentro de no mucho tiempo.