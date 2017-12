Juan Pedro Damiani

@| Me parece justo que reconozcamos “algunas” cosas buenas de Juan Pedro y su directiva:



1. Solo el y nada mas que el, pudo hacer el “Estadio” que hoy tenemos, si no fuera por Juan Pedro, seguiríamos jugando en el Centenario.



2. Su equipo logró equiparar a Defensor, Nacional y otros equipos en inferiores, y hoy lo estamos disfrutando.



3. Tenemos cerca de 100.000 socios, y eso es gracias a su equipo (Álvaro Alonso y Pablo Prieto).



4. Si hablamos de equipo, contó con Pereira, Catino, etc., dejándolos trabajar por el bien de Peñarol.



Prefiero reconocerlo “hoy” y no dentro de 10 años, cuando hablemos de lo bueno que había sido para Peñarol.



Hoy parece que los candidatos sueñan con ser Presidente de Peñarol, mas por su ego que por el club.



Salud Presidente, muchísimos socios reconocemos todo lo que hiciste por tu querido Club.