@| Se comenta que el “piso” de intención de voto del Frente Amplio seria de un 24%. Este porcentaje, de ser real, hace ver a un Partido fuerte. Ante esta información, que no está muy alejada de la realidad (MIDES mediante), cabe la pregunta de si por “fragmentación”, no habrá un cuarto gobierno del FA. Ante encuestas que hasta hace poco hacían ver al Partido Nacional “peleando” las próximas elecciones, hago la siguiente reflexión.



El Partido Nacional, predica que el disenso hace fuerte a la interna blanca; pero por una vez no se dan cuenta que el tener “fortaleza” en la interna, los hace alejar de un próximo gobierno. Esta visto a modo de ejemplo en Venezuela, que los disensos entre la oposición, así como también dentro de un Partido, solo fragmentan las opciones y dan pie a que el oficialismo gane las elecciones. ¿No se necesitara una “concertación” interna? Si Wilson pudo en un acto de grandeza dar la gobernabilidad al Partido Colorado, no podrán los blancos de hoy, en su interna darle “chances de gobernabilidad” a su Partido.



Jorge, Luis, Verónica, Adriana, Sergio y demás, sin vencedores ni vencidos, piensen en el país y dejen de lado la fragmentación del Partido. Vayan a una interna limpia, sin rencores y que gane el mejor. La gente los necesita unidos no divididos. No dejen que los problemas internos, que solo hacen ver ansias de crecimientos personales, estén por sobre los intereses de ganar el próximo gobierno. Mediten y piensen que es lo mejor para el país y para el Partido, no para ustedes. Recuerden algo que puede ser como un boomerang “divide y vencerás” y ustedes mismos están haciendo eso; es decir un suicidio político partidario.