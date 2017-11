@| La generación 2014 de estudiantes universitarios no se podrán graduar.

Debido a la falta de profesor que dicte una asignatura correspondiente al primer año del plan específico, llamada Educación de la Voz, con duración de tan solo 16 horas, los estudiantes de la Universidad de la República que se especifican en Licenciatura en Educación Física en la ciudad de Maldonado no podrán obtener el título en los cuatro años correspondientes a su plan de estudios, debido a la ineptitud e ineficacia de Udelar e ISEF.



Los mismos, durante los respectivos cuatro años que impone el plan de su carrera, han solicitado reiteradas veces que por parte de la Universidad consigan un docente que dicte la asignatura, lo que perjudica no solo a los estudiantes ingresados en 2014 sino que también a los estudiantes de 2015 que también se encuentran en la misma situación para el año venidero.



A la fecha por parte de la institución no se tienen una solución, aunque los estudiantes han cumplido en tiempo y forma con el plan.



En cambio en Montevideo y Paysandú dicha generación en este presente año estaría culminando su carrera con todas las asignaturas dictadas en tiempo y forma, quedando únicamente relegados los estudiantes con sede en Maldonado y viéndose imposibilitados de poder cursarla en otro centro ya que con el cambio de plan de estudios para las nuevas generaciones, esta materia no dictará más.



Por este medio los estudiantes de Licenciatura en Educación Física de Maldonado generación 2014, solicitamos que se haga saber a la población de esta falta de compromiso y responsabilidad académica por parte de la Udelar y así poder obtener una solución inmediata.