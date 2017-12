Insistiendo por soluciones al BHU

@| El BHU fue creado como Institución Social y su función es facilitar el acceso a la vivienda propia. La Carta Orgánica hace ya muchos años que no se aplica, ¿quién sabe por qué? ¿La tendrán en cuenta?, ¿la sabrán interpretar? No sabemos. Lo peor es que no se ejecuta y no nos dan una solución.



Cuando pregunté para pasar de UR a UI me respondieron que el plazo había vencido y que la resolución había sido publicada en el Diario Oficial, diario que nadie compra ni lee asiduamente. Pregunto: algo tan importante para los deudores, como es este tema, ¿no merece una campaña más importante para ser comunicada? Además íbamos todos los meses a pagar y nadie nos informó. ¿Será que al BHU le sirve más que le deben cada día más y no que se acojan a los beneficios?



Los Deudores en U.R necesitamos que dicha institución nos informe: Como se crearon y quien aprobó los colgamientos, fecha en que se comenzaron a cobrar y que tasa de interés se aplicó, incluida la suba de la UR.



Por ser el BHU una institución Estatal, debe informar a la ciudadanía con absoluta transparencia, como dice el señor Presidente.



Como corolario el gobierno está abocado a solucionar el problema de los “cincuentones” que tienen media vida por delante y no piensan en lo “ochentones” o “noventones” deudores del BHU que nos queda menos vida y percibimos jubilaciones que no llegan a cubrir nuestras necesidades básicas, por estar asfixiados por lo que debemos al banco. ¿Podemos seguir esperando? Seguro que no.



Si los aumentos a las jubilaciones se mantienen como hasta ahora, en 5 años (en el 2023) van a haber jubilaciones de $500.000 y los que actualmente cobran $ 10.000 aún no van a llegar a $ 20.000.

No se necesita ser contador ni maestro para llegar a estas cifras.



Todo esto es para reflexionar y buscar soluciones para los deudores del BHU, como también a jubilaciones tan sumergidas.



Quedamos ansiosos de que el BHU y el gobierno nos responda con Transparencia.