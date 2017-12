Insensibilidad

Solución a cincuentones



|

@| A mi me da vergüenza ajena ver a un Señor grande, con tanta experiencia y con una profesión, andar haciendo berrinches como los niñitos chicos. Me refiero al Ministro de Economía Cr. Danilo Astori. Que falta de profesionalismo, no se mira al espejo, no ve que es un adulto y encima Ministro. Si esto no se hace así o haza renuncio al Ministerio. Por favor, ¿qué es esto?



Su gran problema no son los cincuentones o terminar con el BROU (El Banco País). Usted Ministro Astori ya no sabe como va a hacer para enderezar el barco. Usted sabe más que cualquiera que con tanto autobombo y tanta alharaca como el “mejor Economista” para el país, fue haciendo lo que quiso, fue como darle al niño todos los juguetes y que se divierta con el que quiera. Gestiones y Balances no controló ninguno. La falta de control nos tiene a todos en una situación económica muy difícil. Se han malgastado millones y millones de dólares. Dije malgastado. Cuando Mujica siendo “Presidente” malgastó todo lo que se le ocurrió, su equipo económico no dijo una palabra. Dejaron hacer y así les fue y nos fue a todos.



Pero usted Ministro Astori, con todo respeto, es como los vampiros, mientras tenga vida nos sigue chupando la sangre a todos nosotros, los de a pie. Este “tarifado” inicio del año 2018 es una gran demostración de que los de a pie pagamos los platos rotos. Se hace cuesta arriba para los de ingresos en salarios, jubilaciones, pensiones menores a $ 40.000. Y estoy hablando de ingresos en hogares, no de cada uno.



Los ingresos a los hogares entre 10.000 y 40.000 son la gran mayoría de este país. Si ya se que a usted eso no le importa, pero eso es lo que va hacer la diferencia llegado el momento. Los ingresos de esos hogares. Cuando esta economía que usted nos está vendiendo como lo mejor para el país detone, yo quisiera saber donde se van a meter. Y ahí otra vez nosotros los de a pie pagaremos los platos rotos.



La inflación que tenemos no podría ser mejor, pero es falsa. Cualquier burro como yo puede darse cuenta que pasado el inicio del primer mes de 2018 las cosas no van a ir muy lejos. Con este “déficit fiscal” del 3,6 siendo generoso, la situación va a generar varias fisuras. Nos exprimen, nos ahorcan pero igual no solucionan nada. Los que somos ciudadanos de este país no podemos renunciar, tenemos que seguir como se pueda. Esto no es un tema de izquierdas ni de derechas, nos enterraron y ahora no saben como sacarnos. Los que sobrevivimos ya estamos hartos de tanta politiquería barata y lo que es peor aún que aquellos que nos dieron tantas esperanzas hoy vemos que son peores que los que ellos criticaban. Por favor no me hagan el verso. Yo ya tengo la suficiente edad para saber lo que esta bien y lo que está mal. El día a día de la mayoría de los uruguayos no está nada fácil.



Por favor Ministro Danilo Astori no sea insensible con los que tenemos que bancarle tantos berrinches. Váyase ahora, pero váyase del todo. Y por favor si le queda algo de vergüenza deje que otros sean candidatos en las próximas elecciones. Por favor.