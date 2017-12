El indulto a Fujimori

@| La otra cara de la moneda, sobre la que nadie o casi nadie escribe, es que el ex presidente del Perú, logró derrotar una guerrilla maoísta, o sea de las peores, como fue Sendero Luminoso, y hoy, con ello, los peruanos pueden gozar de una democracia plena. No olvidemos que hubieron diputados de extracción marxista en esa época que avisaban a la cúpula guerrillera de las acciones del ejército, y con ellos se produjeron emboscadas que costaron miles de vidas a soldados del ejército del Perú, que lo único que hacía, en el marco de la legalidad, era combatir a los invasores y renegados en su tierra.



O sea que el ex presidente Fujimori, merece un reconocimiento por lo que hizo, a pesar que los organismos de derechos humanos, que siempre fueron de izquierda o sea miran sólo para un lado y que lo digan los argentinos, se han encargado de fustigar no sólo su figura sino sus actos.



Hubo muertos de ambos bandos, es cierto, pero víctimas inocentes fueron las más y no por actos del ejército, sino por el instinto asesino de estas bandas armadas que conformaron Sendero Luminoso, y que, dicho sea de paso, en la Argentina siguen haciendo mucho mal, ya que capitalizan parte del negocio de la droga y delinquen por doquier.



Sirva esta reflexión para poner las cosas en su justo lugar.