@|…resulta para cada persona que se dedica a la política el dedicarse a leer y releer diariamente nuestra Constitución de tal forma de tener siempre presente las reglas a las que debe atenerse todo ciudadano y toda institución.



Si esto es cierto para cualquier político, mucho más lo es para aquel que aspira y llega a ser presidente de un partido político o conglomerado de partidos políticos (entre nosotros “colcha de retazos”).



Defendiendo el tarifazo, pues no otra cosa fue el aumento generalizado, el presidente del FA afirmó que la obligación de los entes excedía su propia actividad y se debía a apoyar a todo el país.



¡No Señor Presidente! Responder, por cierto, a todo el país en lo que a su actividad se refiere brindando el mejor de los servicios al menor precio posible, pero no si hablamos de erigir un estadio deportivo o cobrar impuestos disfrazados dentro de las tarifas.



La claridad meridiana del art. 190º de nuestra Constitución de la cual no caben dos interpretaciones así lo establecen: “Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”.



Lo cual quiere decir que tanto la decisión deportiva de Antel como el cobro de tarifas excesivas para obtener utilidades que se volcarán a Rentas Generales, son actividades inconstitucionales, guste o no y no sirve el argumentar que antes se hacía porque si se hacía era tan inconstitucional como ahora (y dos malos no hacen uno bueno) con la diferencia que ahora lo hacen en forma premeditada y exigida de antemano por la autoridad económica.



Imprescindible leer Señor Presidente y no defender lo indefendible.