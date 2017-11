@|Hoy pasé a 3 cuadras de casa y encontré en una esquina restos de podas y bolsas con escombros.



Cuando llego a casa, llamo a la Intendencia Municipal de Montevideo, línea ambiental (1950 3000 opción 3) y se lo comunico a la telefonista que me atiende, la cual por la voz rondaría por los 20 años o algo más, y lo primero que me pregunta, antes de tomarme los datos, es si yo había tirado esas cosas. Tengo 52 años, no estoy para que alguien de esa edad me falte el respeto de esa manera.



Obviamente llamé a Buzón Ciudadano y planteé una queja.



Esta es la Intendencia que el Ing. Martínez nos vende de ciudad limpia, continua mejora; y ni siquiera los telefonistas tienen un trato adecuado.

La Intendencia y otras administraciones tienen a jefes, encargados y demás blindados. Uno no puede acceder a ellos, sólo somos atendidos por telefonistas.



Es una linda forma de lavarse las manos y no estresarse ni involucrarse en temas de importancia.



Así que Ing. Martínez a dar clases de atención a los usuarios a algunos telefonistas que no tienen el más mínimo respeto hacia el cliente.