Los ilusionistas

Los políticos de hoy



@|Conforme al diccionario de la Real Academia Española, ilusionista es “el artista que produce efectos ilusorios, mediante juegos de manos, artificios, trucos, etc.”. En nuestro medio se obtienen los efectos ilusorios mediante el discurso utilizando noticias, falsedades, artificios, trucos, etc. sin tener que utilizar sus manos. Tenemos aquellos que hacen aparecer títulos como de licenciado, sociólogo, psicólogo, abogado, que reconocen de inmediato o no que son ilusorios una vez que se le descubre la trapisonda.



Tenemos otros que producen ese efecto en sí mismos, buscando a través de su afirmación que terceros de buena fe caigan en la trampa de aceptar como verídicos hechos o cosas que nunca existieron ni existen, como algún título de licenciado que vieron.



Otros, que hacen desaparecer del patrimonio estatal 10 millones de dólares, empacando dicha cifra y transfiriéndola a otro patrimonio.



Otros (siempre son los mismos) que con alguna expresión como “ya va a salir” (regasificadora) engañan y tiran la pelota para adelante manteniendo la ilusión hasta que la gente se olvida. Estos ilusionistas quedan opacados por aquel ilusionista de primera (ilusionista jefe o master) que logra hacer aparecer o desaparecer constantemente hechos o noticias según la necesidad del momento.



Aquí vamos a dar algún ejemplo más concreto. Por ejemplo, caso de Raulito. Hubo un dictamen del Tribunal de Conducta Política del partido del ilusionista, que importaba la muerte política de Raulito. Sin embargo, el ilusionista jefe hizo desaparecer dicho dictamen con un simple téngase presente y una posterior alabanza sobre el encausado y su actuación (“honestidad”, ”responsabilidad”, “compromiso hacia la gente”) que lo limpiaron mejor que usando agua ras, y que le permite hoy realizar actividad política opinando por ejemplo sobre Ancap, mientras concurre a las audiencias ante la justicia ordinaria para responder sobre los 800 millones de dólares que se esfumaron durante su actuación al frente de dicho organismo. Y ese ilusionista es tan bueno que confunde hasta a analistas de primera que llegaron a decir “Que Sendic haya dado un paso al costado es un buen gesto”.



En realidad razón le cabe a Leonardo Guzmán que ha escrito, hablando de las declaraciones de Vázquez después de la renuncia de Sendic y del populismo del siglo XXI, que “cuando (el populismo) no mata y encarcela, hipnotiza para corromper la deliberación pública …en vez de unir a todos en el culto a valores permanentes, y “Si en este caso los hechos pudieron más que las mentiras, fue porque la prensa divulgo las conclusiones del fallo soterrado. Nos honramos, pues, con un Watergate propio”.



La última actuación del ilusionista jefe es la aparición de petróleo en Uruguay. Creo que es un acto ya repetido varias veces, pero como en las presentaciones de Les Luthiers atraen al público y le hacen olvidar de otras cosas. El petróleo vuelve a primera plana porque hay que hacer desaparecer la ilusión de UPM. Ya ha dicho el ilusionista tanta veces que se firma la semana que viene que se le está alterando la respiración. Mantiene un secreto absoluto sobre el acuerdo que ya a la fecha no se sabe de qué acuerdo habla, porque tampoco lo aclara. ¿Es un acuerdo definitivo del que habla, es un preacuerdo a ser refrendado a posteriori por la empresa, es simplemente un acuerdo marco que puede quedar en eso? ¿Qué obligaciones asume el Estado en ese acuerdo? Nadie sabe nada y ante la presión de la oposición pasa a primer plano el petróleo otra vez.



La verdad que están tratando de engatusarnos por enésima vez pero ya esta vez con algo tan gastado que lo único que produce son chanzas en programas de radio. Ya se habla en esos programas de que tal vez se trate de petróleo blanco para utilización de yesqueros a cuya explotación se opondría el ilusionista porque el yesquero hace pensar de inmediato en tabaco. Paciencia uruguayos y uruguayas, ya se va a terminar.