@| Hoy cierra el almacén de mi barrio, propiedad de un matrimonio que lo levantó con mil sacrificios ganando por hora mucho menos de lo que gana cualquier empleado. Unos dicen que cometió el error de fiar.

Yo no creo que fuera por eso porque la clientela ha sido siempre la misma no hubo una fuga visible de gente que tuviera la intención de no pagar. Para mi el problema es la baja de ingresos que se ha generalizado de dos años a esta parte. Algunos con multi empleo han ido perdiendo alguno. Otros que hacían horas extras las han perdido. Algunos han perdido pensiones por invalidez u otros beneficios.



Los que “requechean“ en los contenedores comentan que la gente cada vez tira menos basura pero a su vez se ha duplicado la periferia de los sábados con gente que intenta vender sus pertenencias.



En definitiva hoy cierra el almacén, es un síntoma de que la economía general está muy mal y que las soluciones de las que tanto se habla están muy lejos de las necesidades urgentes de la gente.