¿Qué hicieron en estos 12 años?

Gobiernos frentistas



@|Profesionalismo, seriedad y mucha ejecutividad. Esas son las tres directivas claves que el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, quiere que su equipo aplique para trabajar en la segunda etapa de negociación con la empresa finlandesa UPM.



Así lo aseguraron tres de sus Ministros, ayer en la tarde cuando comentaron que el mandatario los había convocado a una reunión extraordinaria de Consejo de Ministros.



Yo me pregunto, si eso es algo que debe reclamar el Presidente a sus Ministros o debería ser algo curricular a tomar en cuenta antes de ser designados, o es que al Presidente solamente le interesa que sean profesionales, serios y ejecutivos con el proyecto de UPM y se olviden del pueblo y sigan durmiendo la siesta en lo que respecta a los intereses y necesidades populares como lo han hecho hasta ahora en los mas de 12 años de gobierno progresista.



Son muy fuertes sus declaraciones Señor Presidente, para que pasen inadvertidas, pues no fueron sacadas fuera de contexto o dichas “entre dientes”, están publicadas en la página oficial de noticias de la Presidencia de la República y en ellas se reflejan textualmente sus conceptos.



Podemos percibir a través de sus palabras, que entre su personal de confianza, que permanentemente se reúnen con Ud., en el 710 de la Plaza Independencia (Torre Ejecutiva), hay gente que no es profesional, hay gente no capacitada para ocupar los cargos que detentan, hay gente que la conocemos más por sus apariciones en las fotos de la sección sociales de las revistas Paula, Galería y otras, que por su trabajo al cual no le ponen el alma y por lo tanto le roban el sueldo al Estado.



Sería oportuno que Ud. diera los nombres de esos desleales funcionarios, para que la población sepa quienes dirigen los destinos del Uruguay que Ud. tanto quiere; y sería también oportuno, que Ud. desplazara de inmediato de sus cargos a los funcionarios no profesionales, poco serios, deshonestos y vagos.



Esto me trae a la mente cuando Mujica en junio del 2011 exhortó a los integrantes del gobierno y de su fuerza política a hacer las cosas bien y a comprometerse con el país y no “robarle” al Estado: “El patrimonio del Estado no es solo una cuestión jurídica, trabajar bien significa no robarle horas al esfuerzo al personal de confianza, significa no quedarse con el viático que uno gasta, significa poner el alma, la honradez y la sabiduría”, enfatizó el entonces Presidente.



Todo lo de estos gobiernos progresistas se caracterizan por la falta de seriedad y una permanente cortina de humo.