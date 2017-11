Nos gusta elegir

@| Si hay algo que nos gusta a los uruguayos es elegir. Lamentablemente en el tema televisación del fútbol uruguayo, debido a un monopolio por razones comerciales y económicas, no podemos elegir y ahora la seguidilla de partidos miércoles, jueves, sábado y domingo se hace realmente insufrible.



Con un relator muy disminuido luego de problemas internos, el comentarista ha tomado una preponderancia y un protagonismo realmente nunca visto. Veo fútbol argentino, alemán, inglés, italiano, francés, español y nunca el comentarista habla más que el relator.

Pues en Uruguay sí, y no puedo bajar el volumen y escuchar radio por un tema de diferencias de tiempo.



O sea que tengo que ver sin escuchar nada.



¿No hay un director del canal, un amigo, un familiar que le diga al comentarista en cuestión, no hables tanto, estás saturando a la audiencia?

Escuchá un poco a Latorre y vas a ver qué poco habla.



No se trata de hablar, hablar y hablar; el tema pasa por otro lado, es un tema de pienso y sentido común.



Mis amigos, familiares, compañeros de trabajo y por supuesto yo, estaríamos encantados si se modificara ese protagonismo.