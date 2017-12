Aumento de tarifas



@| Los estadounidenses utilizan frecuentemente una frase que traducida al español dice algo así como “no existen las comidas gratis”. Siempre alguien paga las comidas, muchas veces no se ve quien, pero alguien las paga, capaz que no con dinero pero si con trabajo. Durante unos años algunos compatriotas se acostumbraron a estas comidas gratis, sin pensar en que alguien las estaba pagando y mucho menos sin darle importancia a como se estaban pagando. La cantidad de dinero dilapidada en los últimos gobiernos son una prueba de esto. El caso de Pluna con el subsidio por desempleo extendido sumado a las deudas y otros tanto líos, el derroche de Ancap a todo nivel, desde las obras hasta la publicidad, ASSE (todo ASSE), el Fondes con Alas-U, Envidrio, etc. Los ejemplos son demasiados como para listarlos todos pero lo que es claro es que muy pocos se preguntaron quien estaba pagando la “comida” o simplemente no le dieron importancia. Pues bueno, un buen día alguien paga, solo que la cuenta viene en forma de ajuste fiscal disfrazado. En un país en que se habla de bajar el combustible lo subimos 9.8%. En un país que desde hace años se habla de que los parques eólicos van a generar una baja en las tarifas de UTE, en el que el mismo gremio de UTE presenta una fórmula para bajar las tarifas, sube la tarifa de UTE 3.2%.



Resulta que no era gratis la “comida”. Resulta que aquel “Espacio fiscal” del que hablaba el Ministro Astori hace años no era tal, capaz quiso decir “Agujero fiscal”. Este es el gran legado que nos dejan, sobre todo nuestra querida estrella internacional, la desidia con que se manejaron los dineros públicos y una gigantesca cuenta a pagar. Un déficit fiscal que no quiere bajar y un estado cada vez más grande e ineficiente. Algo nos debe dejar tranquilos, con el gran regalo que le vamos a dar a UPM se viene otro plato de comida!