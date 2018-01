Gobiernos del FA

Cero autocrítica



@|El frentismo a la retaguardia. He llegado a la conclusión que el Frente Amplio como partido de gobierno se ha transformado, aunque no parezca, en un bloque monolítico capaz de transitar todas las amoralidades groseras en el ejercicio del poder, sin capacidad de mínima autocrítica y elevando exponencialmente las obscenidades flagrantes y sin despeinarse.



Desde la idea original de Mujica y su invento no patentado del remate de los aviones de Pluna, con una ingeniería absolutamente amoral, desde principio a fin. Necesitó involucrar al empresario López Mena para generar un interés que quizás no existiera, convalidando luego lo político sobre lo jurídico y tratando de alinear y lográndolo (al ser Presidente) al Ministro de Economía Sr. Lorenzo y al Sr. Calloia Presidente de Banco República y la provisión del aval trucho de la empresa Cosmos.



Creía que había resuelto el remate con una empresa interesada con activos de 6 millones de dólares, para rematar a un valor de 137 millones de dólares.



El Frente Amplio tiene cero autocrítica y responsables emergentes ante la justicia.



Luego Ancap y ningún movimiento de responsabilidades ante el crimen económico - financiero de la petrolera del país. Ni un atisbo de responsabilidad; el Sr. Sendic promovido a la Vicepresidencia de la República y el Sr. Martínez a lntendente de Montevideo.



Los desaguisados a pérdida de Alur, puerto de aguas profundas, préstamos sin garantías suficientes para amigos de Mujica mediante el Banco País, sin investigar quién ordenó y quién ejecutó, sin salvaguardar los intereses nacionales. Cooperativas creadas para permitir seguir trabajando el personal de empresas fundidas, sin garantizar préstamos.

Y el Frente Amplio cero autocrítica.



Permisividad de toma irresponsable de empleados públicos sin ninguna observación desde la interna del Frente Amplio. Y comprobación de absoluto fracaso en áreas administrativo - contables del Estado.

Interés crítico cero.



Crecimiento de deuda externa por 5 veces, sin siquiera reflexión ideológica de la izquierda radical. Sería triste pensar, como conclusión, que los políticos del Frente Amplio en su gran mayoría están aferrados al poder por el gran beneficio que significa el salario.



Y el Sr. Presidente Vázquez expresa que la oposición no está preparada para gobernar, careciendo de autocrítica en referencia a la actuación del Frente Amplio en los tres últimos lustros, absolutamente demostrada la incapacidad manifiesta para gobernar.



Este es nuestro país, donde un partido debe asumir el gobierno y el resto de la clase política ofrendar todos los apoyos, con espíritu patriótico que permita salir de lo ocasionado por el Frente Amplio, partido voluntarista que ha endeudado a la nación hasta no se sabe cuántas generaciones. Comparando la crisis del gobierno de Jorge Batlle, cada uruguayo debía 4.000 dólares y en la actualidad la cifra escaló a 20.000 dólares. Y Mujica cuestiona las medidas que se deben tomar para resolver sus locuras en el gobierno.



El grado inversor y el equilibrio fiscal se logra con gobiernos que ponderen la prudencia de sus decisiones de gobierno para no generar desajustes y pérdidas que obliguen a lograr el equilibrio fiscal, perjudicando al asalariado, jubilado y consumidores y sobremanera a los pobres, por tarifas, impuestos, justo lo acontecido en el gobierno de Mujica, quien pretende seguir dando clases de administración habiendo sido el presidente que en plazo breve destruyó la economía e ilusión de los uruguayos.