Perjudicial para la salud



@| En Uruguay, el gobierno nacional y municipal, han declarado y decretado que el tabaco, el alcohol, el aborto, la sal, la mayonesa y el ketchup, el juego son perjudiciales para la salud y que alguno de estos “vicios” son tóxicos.



El pueblo, que está sufriendo las consecuencias (que tendrá acción residual) de la impericia, los vaivenes, las luchas intestinas de los grupos, sindicatos y partidos que integran el gobierno, la inseguridad, la persecución impositiva y municipal y otras inacciones más de este gobierno, esta considerando, que no puede soportar más un “gobierno tóxico, que es perjudicial para la salud del pueblo”.



Es que al pueblo, que solo pide vivir tan dignamente como el señor presidente y su equipo, se le esta afectando la salud física, emocional y económica y quizá sea oportuno decretar que este es un : “Gobierno tóxico, perjudicial para la salud”.



En las empresas estatales de servicio público, se debería colocar en sus facturas: “El aumento de tarifas y la calamidad de los servicios son perjudiciales para la salud”.



En el BPS, se les debería llamar la atención en los recibos de cobro: “ El monto de los haberes jubilatorios son perjudiciales para la salud física y emocional de los pasivos”.



En las calles y basurales de Montevideo carteles deberían advertir, a ciudadanos y turistas, que: “Circular por esta ciudad es perjudicial para la salud”, graficando los circuitos de los basurales.



En los Centros Comunales y en el Mides: “La pobreza, la situación de calle de menores y el hambre son perjudiciales para la salud”.



En las escuelas se debería anunciar que: “Los baños, las aulas y ciertos maestros de esta escuela son perjudiciales para la salud, mantener a los niños alejados”.



En la Intendencia Municipal se debería informar, en la pantalla que se trasmiten los partidos de la selección, que: “La mala administración y la corrupción son perjudiciales para la salud”.



En diversas esquinas y semáforos de Montevideo: “El abandono de niños y la indigencia son perjudiciales para la salud”.



Si Ud. es asaltado, no se resista, invite a los ladrones a tomar sus pertenencias, siga los consejos del Ministerio del Interior, lo contrario es “perjudicial para la salud”.



En todos los recibos de restaurantes, shopping, bares, locales de pagos, etc., en especial de Punta Carretas, se debería exhibir el anuncio de “mantenerse alerta, este local pude ser asaltado por menores en cualquier momento, el ministro los avala”.



En los recibos de las patentes se debe anunciar que: “El monto de las patentes, el aforo delictivo de los autos y la industria de la multa, es perjudicial para la salud”.



En los recibos de la Contribución Inmobiliaria de la I.M.M.: “El monto y el ajuste de esta contribución es perjudicial para la salud”.



En los despachos de los ministros y directores de entes:”Malgastar el dinero del pueblo y la corrupción, es perjudicial para la salud”.



En los hospitales y policlínicas estatales y municipales, exhibir un cartel con “Concurrir a este lugar, es perjudicial para la salud”.



En todos los despachos de ciertas jerarquías del gobierno, advertir que : “ Tratar con este funcionario es perjudicial para la salud”.



Antes de algunos reportajes al señor Presidente, a legisladores, ministros y ex ministros, que hablan “a título personal” y con lenguaje ajeno a nuestras costumbres, anunciar que: “lo que sigue es perjudicial para la salud, mantener a los niños alejados del receptor, la siguiente entrevista contiene lenguaje y ejemplos inapropiado para menores”.



Se debería dejar constancia que la falta de respeto, las amenazas y presiones sobre la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes, cuando el fallo no es favorable al gobierno es:

“Nociva y perjudicial para la salud democrática del país”.



En conclusión, todo se resumiría poniendo debajo del logo de la “Presidencia de la República”, que tanto se muestra en las conferencias de prensa, una franja con la inscripción: “Gobierno tóxico, perjudicial para la salud”.