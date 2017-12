Mujica en Chile



@| Esta semana el ex Presidente José Mujica asistió como orador principal al cierre de campaña presidencial de Alejandro Guillier en Santiago de Chile. Dicho acto se realizó en el Paseo Bulnes de la capital trasandina porque en él se encuentra la estatua del ex Presidente chileno Pedro Aguirre Cerda, cuyo lema de Gobierno fue “Gobernar es Educar”, máxima por la que es recordado y que Guillier ha utilizado constantemente en su campaña. En sus palabras, Mujica miró de frente a la figura de aquel ex Presidente chileno que recuerda constantemente cuál es la primera misión del gobernante y que sin duda compartimos.



Al respecto, Mujica como Presidente y Senador nos ha “enseñado” frente a nuestras denuncias por la enorme crisis democrática y humanitaria por la que atraviesa Venezuela o la constante violación a los Derechos Humanos en Cuba que no hay que entrometerse en los asuntos internos de otros Estados, lo ha repetido él, su esposa y líderes de su partido. Sin embargo lo vemos hoy como activo protagonista de las elecciones chilenas, participando de una campaña y hablando abiertamente de política trasandina. Dado que ocupa un alto cargo del gobierno del Uruguay, el de Senador, parece oportuno pedirle que nos aclare y nos ilustre ¿cuándo entonces corresponde meterse en los asuntos internos de otro Estado y cuándo no? ¿Cuándo debemos callarnos la boca ante atropellos a los Derechos Humanos y cuándo formar parte de campañas políticas de otros países? Porque Gobernar es educar, esperamos una explicación del ex Presidente y Senador de la República.