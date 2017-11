@|Se aplaude la decisión de la Ministra Cosse de aggiornar los sueldos de Gas Sayago.



Lo que no se aplaude, ya que no sabemos, es qué hacen tantos empleados en esa empresa. Gas Sayago es un proyecto en CTI, que lucha desesperadamente por no morir y por ende, estira su agonía con promesas en inyecciones de optimismo por parte de Shell; pero, ¿hasta cuándo?

Creo que vale en este caso y como no existe legislación en contra, una “eutanasia” de la empresa. Poco se sabe cuáles son las perspectivas reales que tienen las negociaciones con Shell. Los uruguayos no queremos que se siga yendo nuestro dinero en empresas que podemos considerar “fantasmas”.



Ahora que a fin de año terminamos con Pluna ente autónomo, no creemos un nuevo escenario en donde se benefician unos pocos que no aportan nada al país. No olvidarse tampoco, ya que el tema quedó “muy quieto”, de las reestructuras salariales de las subsidiarias de Ancap ya que de rebajas salariales de esas empresas no se sintió nada.



¡Vamos Ministra “rebaja para todos o para nadie”!