Garzón, 18 de Julio y Martínez

*|Escribo estas líneas para expresar las reflexiones que sugiere el actuar del Sr. Martínez. Voy al caso del Corredor Garzón y el proyecto de 18.



Sí, ya sé que el “corredor” está allí desde la gestión anterior y no hay más remedio: seguirá causando accidentes, infinidad de molestias, baja de ventas -según comerciantes el 20%- y, por tanto, desempleo.



Ahora, en esta administración: ¡el plan 18 de Julio!



Lo creo descartado porque tendría consecuencias peores que aquel; se trata de nuestra principal avenida.



Garzón estaba bien, mejorable, pero cumplía sus funciones. ¿Por qué trastornarlo si funcionaba? ¿Por qué 18 si funciona?

Los semáforos, sí, los semáforos, después quedate quieto.

¿Por qué disparatados, absurdos planes que sólo van a producir problemas?

Analizamos el caso con amigos y concluimos en que el jerarca trata de justificar el cargo. Es lo que pensamos: hay que hacer algo, si es grande, mejor.



Copiar algo de otra ciudad, quizás diferente. Pero no importa, aquí funcionará. Desconocimiento de la ciudad y de su gente... pensar solamente en una senda de tres metros de ancho corriendo por el centro de toda la avenida exclusiva para ciclistas... ¿qué ciclistas?



Este absurdo disparate ha causado risas y tristezas.



Y aquí la triste reflexión me sugiere: el Sr. Martínez y su equipo son personas adultas, algunos titulados y, se supone, inteligentes.

¿Cómo pudo el Intendente presentar semejante engendro?



Esto me ha hecho razonar acerca de la aptitud de este señor para una candidatura presidencial.

Para pensar.