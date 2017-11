El fútbol y los estudios

@|¿Pondrías en la final de un mundial a un jugador que tenga malas notas en sus estudios?



¿Te arriesgarías a perder la final por darle tanta importancia a los estudios?

Soy educador y he estado hablando con un padre preocupado porque su hijo, alumno mío de tercer año, entrena en un equipo que lamentablemente ha dejado de hacerle ver a sus jugadores la importancia de estudiar. Es más, me relató el siguiente incidente: se hallaba viendo una práctica de su hijo y notó que el director técnico hizo ir a bañar a un jugador que estaba algo pasado de revoluciones, “Andá a las duchas a enfriarte”. El jugador le contestó de una manera que no puedo reproducir acá. Al fin de semana siguiente el jugador era citado para jugar y no había mediado sanción alguna.



Quizás sería más fácil dejar que la cosa siga así sin inmutarme, pero como educador me preocupa mucho que lo que importa sean los resultados y no la forma de alcanzarlos. Sé que mucha gente discrepará con mi planteo y dirá que sí, que lo que importa sean los resultados. Como que hay un divorcio entre rendimiento deportivo y académico.



Triste es ver la evolución de la ética del deporte en nuestro tiempo.

Creo también que la educación formal de los jugadores de fútbol les ayuda a prepararse mejor para el futuro, sean o no triunfadores, vivan o no del deporte.



Recuerdo haber visto una nota periodística diciendo que de los jugadores uruguayos que habían sido llamados a jugar en Europa los que mejor se adaptaban a la vida en el Viejo Continente eran los que tenían mejor formación académica.



En fin, mi intención al escribir esta carta es señalar algo que si se generaliza a otros clubes lo apreciado por el padre preocupado estamos en serio peligro, independientemente de los buenos resultados deportivos.