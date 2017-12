Fondes y ex Metzen y Sena

@|Se ha informado que Argentina demora las importaciones y complica la viabilidad de la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos (ex Metzen y Sena).

Por esta razón, los mismos han solicitado se les extienda el subsidio por desempleo rotatorio por seis meses a los 150 trabajadores. Se informa que la CTC debe al Fondes USD 13 millones; pero está al día con todo lo demás (BPS, DGI y otros organismos).



No soy “hincha” del Fondes, ya que nos han hecho perder a todos los uruguayos millones de dólares, pero tampoco hay que poner a todas las empresas que recurrieron a este en la misma bolsa. No estoy diciendo que sepa que el emprendimiento sea viable 100%, pero de momento “vive y lucha” por hacerlo.



Todos sabemos que el mercado argentino traba toda importación dentro de lo que legalmente puede, cosa que aparentemente el Estado uruguayo no hace, ya que frente a denuncias que llamaríamos de salud pública, ha permitido entrar sin el debido control, mercadería con plomo y cadmio. LATU, MSP, ¿dónde están? Todos tienen que defender la industria nacional. Creo como uruguayo que ha pagado parte de los US$ 800 millones dilapidados por Ancap, así como de los US$ 800.000 que nos acabamos de enterar dilapidó AFE en camiones, sin contar ASSE, sumado a otros emprendimientos del Fondes como Alas U e innumerables temas que nos han hecho poner a todos de nuestro dinero, que le hace a nuestro ya “flaco” bolsillo disponer de supongo un máximo de la cuota parte a cada uruguayo de US$ 1 millón para solventar esta solicitud.



Estimo que es dar la oportunidad que 150 uruguayos puedan despegar y tener un empleo digno. Yo lo apruebo, igual que le hace una mancha más al tigre si hay posibilidades de que 150 familias tengan un sustento real. Si pagué hace poco un camión de casi lo mismo para AFE, ¿por qué no voy a pagar esto?