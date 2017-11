La firma anunciada...

Con UPM



@| La única verdad es que la carta salvadora que tiene el presidente Vázquez, es una inversión originada y captada en el gobierno de Jorge Batlle y la “Ley Forestal” del gobierno del Dr. Sanguinetti, que el Frente Amplio votó en contra ¡¡¡ Vaya paradoja !!!



El presidente Tabaré Vázquez hace muchos meses, viene anunciando a la prensa con la “inminente” firma del “contrato definitivo” con UPM.

El 14 de noviembre de 2016 Vázquez le decía a los periodistas: “Estamos avanzando en conversaciones bien interesantes y bien importantes y van quedando cada vez menos detalles para ajustar. Estamos trabajando a un buen ritmo junto con los directos y técnicos de UPM, más rápido de lo que yo pensaba”, afirmó Vázquez a la prensa antes del Consejo de Ministros.

Es así que en una charla con los periodistas, el 8 de mayo aseguró: “que espera que antes de que finalice junio se firmará el contrato con la empresa UPM para construir en Uruguay una nueva planta de celulosa”.



“Estamos trabajando con la empresa y el gobierno en un acuerdo de inversión que creemos que vamos a firmar en un mes y medio, porque la redacción de este documento lleva mucho trabajo”.



El pasado 12 de octubre en una entrevista en Radio Sarandí el presidente Tabaré Vázquez se refirió al acuerdo con la empresa UPM para concretar la instalación de una tercera planta de celulosa en territorio uruguayo: según afirmó, “el Estado uruguayo y la empresa firmarán el acuerdo la próxima semana”.



¡Un engaño! Pasan las fechas y el gobierno de Tabaré Vázquez sigue sin firmar “el acuerdo” con UPM. Vázquez hace un colosal esfuerzo, para inventar lo ininventable aunque, al final, esa temeraria audacia, se quede en un pedestre intento ya que no va mas allá de la mera apariencia o del puro espejismo, con tal de colocar una “piedra fundamental” aunque sea en un campito a fines de 2018 para sacar provecho electoral.



¡Un engaño! El gobierno de Tabaré Vázquez NO firmará ningún acuerdo ni contrato definitivo, a lo sumo firmará una “carta intención” que con generosidad signará UPM, para que Vázquez no quede mal parado frente a la población, expresando que tienen intención en instalar una planta de celulosa en Uruguay y en la cual se especificarían algunas de las condiciones de UPM para concretar la instalación.



La empresa puso como condición para desarrollar la inversión la construcción de redes de vialidad, obras ferroviarias y el acondicionamiento del puerto de Montevideo.



Y para completar todo esta pirotecnia de fantasías, el PIT CNT se hizo cómplice del gobierno, firmando un acuerdo de “paz sindical” con UPM, que mucho nos hace acordar al acuerdo de “paz sindical” que el Intendente Martínez firmó con ADEOM.