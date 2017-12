¡Festejen cincuentones, festejen! 

@|Veo con perplejidad, asombro y molestia a los diputados de gobierno electos por y para representar a la gente, muy contentos y dedicados a ensalzar el mantenimiento de la unidad partidaria, notoriamente en contra de la justicia del reclamo de los cincuentones; ¿vale más la unidad que la justicia?



Nos volvieron a meter la mano en el bolsillo, ellos, que se votan sueldos y beneficios incluso, a puertas cerradas. Ellos prefieren que alguien que va a cobrar 30.000 cobre 27.000 por la unidad partidaria. ¡Qué fácil es mantenerla bajando los sueldos y haciendo pagar al pueblo, que no son ellos! ¡Y nosotros los elegimos! Y ellos olímpicamente nos dan la espalda y festejan el consenso.



¡Festejen diputados, festejen!, que sus festejos los sufrimos y pagamos nosotros...



Ojalá nuestras edades y algún achaque no nos haga perder la memoria...

Están pensando en las generaciones futuras (¿?)... qué raro que no lo hicieron con Pluna y el aval del caballero de la derecha, tampoco con los aviones vendidos como chatarra, con Ancap, su despilfarro y por el muerto que dejaron y ahora suben los combustibles y por la regasificadora y por Alas U y por el tren de los pueblos libres y por UPM y por Aratirí y por Asse y por sus propios sueldos y beneficios y los pagos mensuales luego de su retiro…



Así estamos y estos son nuestros elegidos. ¡Qué tristeza y vergüenza me dan! ¡Viva la unidad y abajo los que laburan!