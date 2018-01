¡Feliz e iluminado año 2018!

@|Vivo en una chacra en Melilla y el pasado 31/12 estaba junto a mi familia y amigos prontos para cenar y así esperar que el reloj marque las 12 para el tradicional brindis de fin de año.



De repente, la luz comenzó a fallar haciendo amagues a que se cortaría lo que efectivamente sucedió a eso de las 23 horas. Si bien la cena a la luz de la vela le agregaba un romanticismo que la noche de fin de año no tiene, nos preocupamos mucho en la medida que se trataba de casi medianoche y era una ilusión pensar que la luz se restablecería ya no sólo esa noche, sino que estábamos convencidos que al otro día seguiríamos sin luz.



Hicimos la denuncia por la app de UTE y al mismo tiempo, llamamos por teléfono dejando también sentado el reclamo por ese medio.



Brutal fue la sorpresa cuando vimos al poco tiempo una camioneta de UTE trabajando en la esquina de mi casa realizando la reparación, la que se cumplió minutos antes que el reloj marcara las 00:00 del 2018.



Por lo tanto, esta carta es un agradecimiento a esos funcionarios que, a pesar del acontecimiento del cambio de año, trabajaron para dejar a la zona con luz.



Alguien podrá decir que en realidad ellos cumplían con su trabajo y por lo tanto el mérito es relativo, pero ese comentario, muy válido por cierto, lo dejo para los países cono EE.UU., Alemania, Japón, etc.

Todos sabemos como funciona el Uruguay y entonces considero justo el merecido reconocimiento.