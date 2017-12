Fantasía vs realidad

@| Los políticos del partido de gobierno, cuando hablan del Uruguay, parece que hablaran de otro país. Es de un país que no existe, está en sus mentes, en sus mejores deseos o intenciones. Es como si dentro de su ingenuidad hubieran apostado a lograr ese cometido y ellos se lo creen. Es exactamente lo mismo que le sucede a usted que desea fervientemente ganar un 5 de oro de 1 millón de dólares y se pone a pensar la cantidad de cosas que le sería posible hacer si esto sucediera.



Una de las diferencias entre estas dos situaciones es que la primera es real y por supuesto, si es real no entran las fantasías y las dos son una fantasía iniciada por un juego, por una apuesta, que no se dio.